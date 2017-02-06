الرئيس «هادي» يصل إلى جزيرة سقطرى قادماً من العاصمة السعودية الرياض

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» اليوم الاثنين، إن الرئيس عبدربه منصور هادي وصل إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الوكالة إن الرئيس هادي سيطلع «على أوضاع الجزيرة واحتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخدمية والتنموية وما يتصل بأوضاعهم المعيشية بنواحيها المختلفة لخصوصية الجزيرة ومكانتها في إطار الخارطة اليمنية».

وكان هادي قد التقى قد غادر صباح اليوم العاصمة السعودية الرياض، بعد لقاءه مساء أمس الأحد بوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويرافق هادي كلاً من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي.