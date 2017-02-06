السعودية تقول إنها مصممة على مساعدة اليمنيين باستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب

قالت الحكومة السعودية إنها مستمرة في قيادة العملية العسكرية للتحالف العربي، لاستعادة الشرعية في اليمن، وانهاء الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأكد مجلس الوزراء السعودي على أن الهجوم الذي شنته زوارق حربية انتحارية على الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة، الأسبوع المنصرم، يدفع بالعمليات العسكرية للاستمرار، حسبما ذكرت وكالة «واس» السعودية للأنباء.

وأضاف «لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي ومساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية».

ووصف المجلس الذي عُقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن ما تعرضت له الفرقاطة يُعد تطوراً خطيراً يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف إن الحادث «يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين».