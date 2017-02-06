معارك متقطعة في مدينة المخا والتحالف يشن عدة غارات على مواقع الحوثيين

قال مصدر عسكري في مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الاثنين، إن معارك متقطعة تخوضها القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف العربي ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك دارت في الأحياء القريبة من ميناء المخا والطريق الدائري شمال المدينة.

من جهة، قصفت مقاتلات التحالف بست غارات مواقع للانقلابيين قرب الميناء، وأربع غارات في منطقة يختل.

كما شنت المقاتلات ثمان غارات على مواقع في جبل الشبكة قرب معسكر خالد بمفرق موزع، وتسببت الغارات في خروج المديرية عن خدمة الاتصالات.

وكان التحالف قد شن خلال الثلاثة الأيام الماضية أكثر من 120 غارة على مواقع الحوثيين في مديريتي المخا وموزع، ودمر عدد من الآليات ومخازن الأسلحة.

في السياق، قصف الحوثيون بالمدفعية قرى الصلو جنوبي شرق تعز من مواقع تمركزهم بمنطقة الشرف. كما قُتل مدنياً يُدعى محمد خالد محمد مقبل برصاصة قناص حوثي أثناء مروره جوار مقبرة الشاعر بقرية المعبران شمال الصلو.