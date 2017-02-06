طلاب اليمن في الرباط يغلقون السفارة جزئياً احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم

أغلق الطلاب اليمنيون في المغرب اليوم الاثنين السفارة اليمنية في الرباط، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة اليمنية مستحقاتهم المالية، حسبما قال أحد الطلاب.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من تكليف الرئيس هادي لجنة لصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.

وقال أحد الطلاب إن اللجنة التي كلفها هادي تنظر إلى المبتعثين بشكل انتقائي وتمييزي، وقررت إرسال مستحقات مبتعثي وزارة التعليم العالي دون بقية الجهات المتمثلة في الجامعات والتعليم المهني والأوقاف والقضاء والداخلية.

ورد وزير التعليم العالي على مطالبات الملحقيات الثقافية، بأنه غير مسؤول عن مستحقات بقية الطلاب.

وقبل يومين بدأت السفارة والملحقية الثقافية بالرباط، صرف مستحقات مبتعثي التعليم العالي، بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصام المستمر في السفارة منذ ما يزيد عن شهر، لكنها لم تعالج حتى اليوم أوضاع مبتعثي باقي الجهات.

وقال الطلاب إن أوضاعهم باتت بحالة يرثى لها خصوصا أنهم لم يستلموا أياً من مستحقاتهم منذ 6 أشهر.

وأعلنوا إنهم مستمرين في الاعتصام ومواصلة التصعيد حتى وصول مستحقاتهم كاملة.