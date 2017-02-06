قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف للتحالف استهدف مواقع بمديرية المصلوب غرب الجوف

أفاد مصدر ميداني بأن العشرات من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح سقطوا قتلى وجرحى، بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مواقع في مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات جوية على مواقع الجماعة المسلحة، وإن غارة جوية أدت إلى تدمير عربة (طقم).

وأضاف إن غارة أخرى استهدفت موقع على طريق موقع الغرفة.

وقال المصدر إن الغارة الثالثة استهدفت تجمع للحوثيين، بعد أن احتشدوا في مديرية المصلوب، مشيراً إلى أن عدد من الضحايا سقطوا في الحادث.