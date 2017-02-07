وسائل إعلام: شخص حاول إشعال النار في الكعبة بعد أن أفرغ بنزين على جدارها

أفادت وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017، بمحاولة شخص القيام بإشعال النار في ستار الكعبة عبر سكب البنزين عليها، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

ووذكرت صحيفة سبق السعودية أن الشخص كان يطلق "عبارات تكفيرية" أثناء قيامه بسكب البنزين، عندما لاحظه أحد المعتمرين الذي أمسك به وأطلق صيحات عالية، ليتجمع عدد من المعتمرين حوله قبل أن يصل رجال الأمن.

وتداول نشطاء الشبكات الاجتماعية، مقطعَ فيديو تظهر فيه قوات الأمن السعودية وهي تقبض على معتمر داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام، فجر الثلاثاء، حيث كان يقف بجوار الكعبة المشرفة.



وذكر المغردون أن المعتمر كان يستعد لسكب بنزين أحمر وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.

وحتى اللحظة لم تُعلق السلطات السعودية حول الحادث. فيما قال مدونون أن الشخص مختل عقلي حاول الانتحار.