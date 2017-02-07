قتلى وجرحى من الحوثيين بكمين للمقاومة في مدينة القاعدة جنوب محافظة إب

مسلحون من المقاومة الشعبية في "حدبة" بالعدين في مواجهة ميليشيا الحوثي (السبت - 22 أغسطس)

قال مصدر محلي في محافظة إب (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء، إن قتلى وجرحى من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، سقطوا جراء كمين لعناصر من المقاومة الشعبية.

وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن عناصر من المقاومة نصبوا كميناً مسلحاً بمدينة القاعدة جنوب المحافظة، وهاجموا عربتين (طقمين) للحوثيين عند مرورهما في الطريق العام.

وأوضح «أطلق المقاومون وابل من النيران على الطقمين، ثم لاذوا بالفرار». وقال إن قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم دون أن يشير إلى حصيلة محددة.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من هجوم مماثل للمقاومة، استهدف قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بذات المدينة.