أمن الحرم: «مريض نفسي» حاول إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة

قالت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي اليوم الثلاثاء، إن الشخص الذي تم القبض عليه بالحرم المكي هو مريض نفسي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وذكرت على لسان المتحدث الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي؛ «إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الإثنين، تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه».

وتابع «فور ملاحظة رجال الأمن ذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار».

وأشار المتحدث إلى أن الشخص يبدو أنه مريض نفسي من خلال تصرفاته وحديثه، وإنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.

وكانت وسائل إعلام سعودية نقلت في وقت سابق عن مواطنين وشهود عيان، بأن الشخص كان ينوي إشعال النيران في الكعبة المشرفة.