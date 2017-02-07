القوات الحكومية تتقدم من ثلاثة اتجاهات نحو وسط مدينة المخا غربي تعز 

بدأت القوات الحكومية اليوم معركة استكمال تحرير أحياء مدينة المخا غربي تعز وسط اليمن بتغطية من طيران التحالف العربي.

وقال مصدر عسكري لـ" المصدر أونلاين" أن القوات شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيات في المخا، وتشتبك مع قناصاتهم في عشرات المباني وسط الأحياء، منها المجمع الحكومي شرق المدينة.

وبحسب المصدر، شنت القوات الحكومية صباح اليوم هجوما من ثلاثة اتجاهات، الأول من الاتجاه الجنوبي نحو بوابة ميناء المخا وحارتي العروك والسويس، والثاني، من المدخل الشرقي نحو حي الحالي والمجمع الحكومي، والثالث، عبر الخط الدائري باتجاه وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى استمرار هجوم القوات الحكومية على مواقع المليشيات وسط مدينة المخا من الإتجاهات الثلاثة، متوقعا تحرير مواقع جديدة خلال الساعات القادمة بعد استكمال تطهيرها من القناصة.

واضاف ان مدرعات القوات الحكومية بدأت بالانتشار في أحياء السويس والعروك جوار ميناء المخا وقرب معسكر القطاع الساحلي جنوب المدينة.

كما تحدث المصدر عن تراجع المليشيات إلى وسط المدينة بعد هجوم القوات الحكومية من المدخل الجنوبي، وفرار عناصرهم من شارع الدائري باتجاه المدينة السكنية وخط يختل.

بدوره شنت مقاتلات التحالف في الساعات الأولى من صباح اليوم ست غارات على مواقع المليشيات في جبل النار شرقي المخا، وأربع غارات على مواقعهم بمنطقة يختل شمالي المديرية.