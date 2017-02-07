هادي يوجه بصرف راتب جندي لكل أسرة من ضحايا السفينة المنكوبة غرب سقطرى

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، بصرف راتب جندي لكل أسرة من أسر ضحايا السفينة التي غرقت غرب جزيرة سقطرى على المحيط الهندي (أقصى جنوب اليمن).

وكانت سفينة تجارية تحمل 62 راكباً قد غرقت في المحيط الهندي، ونجا منهم 27 فقط، في ديسمبر من العام الماضي.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ» فإن الرئيس هادي الذي يزور المدينة، أمر وزارة النقل بسرعة توفير رحلات جوية وبحرية داخلية منتظمة إلى سقطرى.

كما وجه الرئيس الحكومة بسرعة الإيفاء بالتزاماتها للمحافظة وانجاز محطة 2 ميجا كهرباء وتحسين الشبكة الكهربائية، وحل مشكلة اعتماد وقود الكهرباء للمحافظة.

وحث سلطات الجزيرة على الفصل في المؤسسات التي ما تزال تتبع محافظة حضرموت وتأسيس العمل فيها كمحافظة بصلاحيات إدارية مستقلة كبقية المحافظات الأخرى.

وطالب وزيرا السياحة والنقل بالتخاطب مع شركات الطيران الدولية وتسيير رحلات دولية جوية وبحرية مباشرة إلى محافظة سقطرى وإنجاز ميناء سقطرى الجديد، وانشاء حاجز أمواج وتزويد الميناء الحالي برافعة.

كما وجه الرئيس هادي وزير الأشغال العامة والطرق بالبدء في إنجاز سفلتة 15 كيلو في مديريات حديبو وقلنسية، وانجاز اثنين آبار وخزان مياه صحي المعتمد من قبل الحكومة.