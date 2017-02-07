دفاعات التحالف تعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون على مواقع شرقي المخا

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين قصيري المدى أطلقهما مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح، على مواقع القوات الحكومية بمدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين أطلقوا الصاروخين من معسكر أبو موسى الأشعري بمنطقة الخوخة جنوبي الحديدة، قبل أن يتم اعتراضهما.

وكثف الحوثيون المتمركزون جنوب محافظة الحديدة، ومديرية موزع غرب تعز، قصفهم الصاروخي على مواقع القوات الحكومية أطراف المخا.

وكانت القوات الحكومية أطلقت فجر اليوم عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي، وسيطرت على أحياء السويس والعروك ودوار الميناء جنوباً، والمغيني جنوبا، والجعدي شمالا، والحالي شرقا.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف مستمرة في عمليات تحرير أحياء مدينة المخا.