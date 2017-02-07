القوات الحكومية تصد هجمات للحوثيين في عدد من المواقع بمدينة صرواح غرب مارب

صدت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، هجمات شنها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق على مواقع في مديرية صرواح غرب مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين هاجموا مواقع في منطقة الزغن وميسرة الجبهة غرب وجنوب مدينة صرواح، وإن معاركاً عنيفة دارت بين الطرفين بعد أن صدت القوات الحكومية الهجوم.

وأضاف بأن قتلى وجرحى من المهاجمين سقطوا خلال المعارك. وقال إن 3 من جنود القوات الحكومية قُتلوا وأُصيب 6 آخرين.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مناطق وسط المدينة، ووادي حباب الذي يستخدمونه كممر فرعي للدفع بتعزيزاتهم.