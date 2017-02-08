الحكومة تطالب واشنطن بالتنسيق المسبّق قبل شن عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية

طالبت الحكومة اليمنية الإدارة الأميركية بالتنسيق المسبّق معها، قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب داخل اليمن، في وقت أبدت تحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها واشنطن العملية الأخيرة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت قناة «الجزيرة» عن مسؤول حكومي يمني قوله، إن الحكومة أبلغت مسؤولين أميركيين بتحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها قوات خاصة أميركية الأسبوع الماضي هجوما على مسلحين من القاعدة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الحكومة اليمنية سحبت الإذن الممنوح للولايات المتحدة لتنفيذ عمليات برية لمكافحة الإرهاب على الأراضي اليمنية عقب هجوم البيضاء.

وشهدت بلدة يكلا -التي تقع بين سلسة جبلية وعرة في أطراف مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء- الأسبوع الماضي إنزالا جويا أميركيا أجازه الرئيس دونالد ترامب واستهدف عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.