مقتل 15 حوثياً بينهم قائد ميداني بقصف للتحالف والقوات الحكومية في مدينة ميدي

أعلنت القوات الحكومية اليوم الأربعاء، عن مقتل 15 مسلحاً من جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، في مدينة ميدي بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسلحين الحوثيين سقطوا جراء الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح بأن الغارات استهدفت تجمعات جنوب شرق مدينة ميدي.

وأضاف المركز إن من بين القتلى «القائد الميداني لمليشيا الحوثي والمخلوع حسين الحجيري ريبان بقصف لمدفعية الجيش الوطني بمنطقة المخازن شرق مدينة ميدي».