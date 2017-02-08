القوات الحكومية تحرر ميناء المخا ومعسكر القطاع الساحلي غرب تعز

تمكنت القوات الحكومية صباح اليوم من تحرير ميناء المخا الإستراتيجي غربي محافظة تعز.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" أن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف تمكنوا صباح اليوم من دحر آخر جيوب المليشيات في ميناء المخا ومعكسر القطاع الساحلي.

وبحسب المصدر، ماتزال المعارك مستمرة بين القوات الحكومية وجيوب مليشيات الحوثي وصالح في الأحياء الشمالية لمدينة المخا، مؤكداً تحريرها خلال الساعات القادمة.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات على مواقع المليشيات الانقلابية في معسكر الزهاري، وأربع على مواقعهم في منطقة يختل شمال مديرية المخا.