القوات الحكومية تستكمل تحرير مدينة المخا وتتقدم باتجاه معسكر خالد في موزع

تمكنت القوات الحكومية عصر اليوم الثلاثاء،من دحرجيوب مليشيات الحوثي وصالح من الأحياء الشمالية لمدينة المخا غربي تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ" المصدر أونلاين" أن القوات الحكومية انتشرت في جميع أحياء مدينة المخا بعد تطهيرها من مليشيات الحوثي وصالح، وتواصل الفرق الهندسية نزع الألغام.

وطبقا للمصادر، انتشرت القوات الحكومية في المدخل الشمالي لمدينة المخا، ونصبت النقاط في الخط الساحلي الذي يربط المدينة بمنطقة يختل شمال المديرية ومديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

كما تقدمت عشرات المدرعات شرقا باتجاه مديرية موزع تمهيدا للتحرك نحو معسكر خالد بين الوليد، وتحريره من مليشيات الحوثي وصالح، بحسب المصادر.

في ذات الوقت، قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي اليوم بتوزيع سلال غذائية ومواد إغاثية على سكان أحياء وسط مدينة المخا ضمن خطة إغاثية كبيرة لسكان المدينة.

ويأتي تحرير مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي بعد معارك عنيفة استمرت 30 ساعة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح.

وكان طيران التحالف قد شن قرابة 200 غارة خلال الأربع الأيام الماضية على مواقع المليشيات الإنقلابية في مديرتي المخا وموزع غربي تعز.