بحسب إحصائية رصدها نشطاء.. مقتل أكثر من ألف مسلح حوثي ومن قوات صالح خلال الشهرين الماضيين

قالت إحصائية رصدها نشطاء نقلا عن بيانات أوردتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين وقوات صالح، إن الف و35 مقاتل منهم؛ قتلوا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين؛ بمعارك ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وأوضحت الإحصائية التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء؛ بأن معظم القتلى من صفوف الجماعة ينحدرون من محافظات صنعاء وذمار وحجة والمحويت.

وأفادت بأن عدد القتلى المنحدرين من محافظة صعدة؛ معقل الجماعة (أقصى شمال اليمن)، قليل جدا، بالمقارنة مع محافظات الشمال الموضحة سابقا.

وعزا النشطاء ذلك الى تفرغ الحوثيين القادمين من صعدة، للقيادة المدنية والعسكرية.

بحسب الاحصائية فإن أعمار القتلى الحوثيين تتراوح بين 16 و20 عاما.

وأوضحت أنه خلال ديسمبر الماضي قتل 456 مسلحا حوثيا، فيما قتل في يناير 579.

ودرجت العادة على ان الحوثيين لا يعلنون عن عدد أرقام قتلاهم الحقيقي؛ ويكتفون بالاعلان عمن يتم تشييعهم فقط؛ اذ أن عشرات الجثث لحوثيين ومن القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح تبقى في الوديان والشعاب.