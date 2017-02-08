معارك تتجدد بين الجيش السعودي والحوثيين على الحدود والأخيرين يفشلون في حشد مقاتلين

تجددت المعارك بين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، وقوات الجيش السعودي من جهة أخرى، في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك تجددت في المناطق المقابلة لإمارة جيزان السعودية، في الوقت الذي دوت انفجارات عنيفة.

ويقول الحوثيون إنهم يحققون مكاسب عسكرية، منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، لكن تلك المكاسب لم تقتصر على مواقع محدودة في الجبال القريبة من محافظة صعدة، معقل الجماعة (أقصى شمال اليمن).

من جهة، فشل الحوثيون في حشد المقاتلين في مديرية رازح غرب صعدة، والقريبة من الحدود.

وقال سكان إن الحوثيين «نظموا مسيرة في قرى المديرية، وطالبوا الأهالي برفد الجبهات بالمقاتلين، وبعد المسيرة التي انتهت في سوق منطقة شعاره برازح، انضم إليهم نحو 10 أشخاص، وكانوا كلهم دون سن الـ15».