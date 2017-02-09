غارات للتحالف وقصف للقوات الحكومية يستهدف مواقع للحوثيين في مدينتي حرض وميدي

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ومدفعية القوات الحكومية اليوم الخميس، قصفاً مكثفاً على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، في مدينتي ميدي وحرض (شمال غرب اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الغارات استهدفت مواقع يتمركز فيها الحوثيون بالمدينة.

وأضاف «ثلاث غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف اهدافا متحركة للمليشيا في جبهة حرض».

ومن المُرجح أن قتلى وجرحى من الجماعة المسلحة والقوات الانقلابية سقطوا في القصف الجوي، دون أن يورد المركز الإعلامي حصيلة محددة بذلك.