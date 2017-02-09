أمريكا ترفض انتقاد عمليتها العسكرية في اليمن وتعتبرها إهانة للجندي القتيل

أعرب البيت الأبيض أمس الأربعاء، عن رفضه الشديد للانتقادات التي وُجهت إلى غارة شنَّتها قوة كوماندوز أميركية ضد موقع لتنظيم القاعدة في اليمن قبل عشرة أيام، وقُتل خلالها العديد من المدنيين.

واعتبر البيت الأبيض إن تلك الانتقادات إهانة لتضحيات الجندي الأميركي الذي قُتل في الغارة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية شون سبايسر «الغارة في اليمن شكلت نجاحاً هائلاً». وأضاف «بفضلها سيتم إنقاذ أرواح مواطنين أميركيين... وسيتم تجنُّب هجمات. وأي كلام مغاير يعني انتقاصاً من قدر الأعمال الشجاعة (للجندي القتيل). نقطة على السطر».

وكانت قوة أميركية نفَّذت قبل 10 أيام إنزالاً في يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، في أول هجوم من نوعه ضد تنظيم القاعدة في هذا البلد منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الأميركي مقتل أحد جنوده و14 من مسلحي تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم في العالم، بينما أفادت مصادر محلية بمقتل 40 شخصاً بينهم ثمانية أطفال وثماني نساء.