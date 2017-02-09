سلطات إب تبيع أجزاء من «خليج الحرية» لمستثمر حوثي والجرافات تهدم معالم «11 فبراير»

قال سكان محليون في مدينة إب إن مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، جرفوا أجزاء الشارع العام وخليج الحرية الذي احتضن فعاليات انتفاضة فبراير 2011، بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة.

واحتج اليمنيون في العام 2011 ضد حكم الرئيس السابق في عدد من مدن البلاد، وأجبرت تلك الاحتجاجات على تنحي صالح من الحكم، إلا أن الأخير انقلب على الحكومة الشرعية في العام 2015 وشنت قوته حرباً ضد اليمنيين.

وبحسب مصدر في المدينة قال لـ«المصدر أونلاين»، بأن عمليات الجرف لمعالم الاحتجاجات، تُمهد لتحويل الأرضية لأحد المستثمرين من قياداتهم.

وأضاف «بدأت منذ مساء أمس وحتى اليوم الجرافات بهدم الرصيف، إثر صفقة بيع مزعومة بين صندوق النظافة بالمحافظة والخاضع لسيطرة الانقلابيين وبين مستثمر من قيادات الحوثيين».

وباعت إدارة صندوق النظافة مساحة كبيرة من حديقة خليج الحرية والمعروفة بحديقة سرت والكائنة وسط مدينة إب، لمؤسسة تسمى «ينابيع» التي يملكها أحد القادة الحوثيين.