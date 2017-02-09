تجدد المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مدينة تعز ومديرية القبيطة

تجددت المعارك بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى، في مدينة تعز ومديرية القبيطة (جنوب غرب اليمن) فجر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم المقاومة في القبيطة جنوب محافظة تعز، علي المنتصر بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اشتباكات هي الأعنف اندلعت بعد محاولة الحوثيين التقدم من مواقعهم نحو مواقع القوات الحكومية في مدرسة الفلاح.

وأضاف إن المعارك استمرت لساعات، من بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

وأضاف إن المعارك أسفرت عن ضحايا في صفوف الحوثيين، في الوقت الذي تم أسر آخرين في منطقة نجد الوزف، بعد أن ضلوا الطريق.

وفي شرق مدينة تعز، صدت القوات الحكومية هجوماً للحوثيين هو الأعنف منذ أشهر، في محيط حي الدعوة ومعسكر التشريفات شرق المدينة، حسبما قال المركز الإعلامي للمقاومة.

وأوضح «شنت المليشيا هجومها بإسناد مدفعي مكثف من مواقعها في تبتَي سوفتيل والسلال والقصر الجمهوري، حيث استمرت المواجهات العنيفة لأكثر من ساعتين قبل أن يتمكن الأبطال من إجبار عناصر المليشيا على الفرار مخلفين قتلى وجرحى بالعشرات».