الصحة العالمية: معظم اليمنيين يموتون من أمراض تُعالج بسهولة لكنهم لا يحصلون على الدواء

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن معظم اليمنيين من الرجال والنساء يموتون من سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة، بسبب انهم لا يحصلون على الدواء.

وقال مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، إن النظام الصحي في اليمن يعاني بشدة ويعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي، حسبما نقل عنه مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض الكلى يموتون ببطء حيث لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد برينان خلال فعالية إطلاق الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني نداء دوليا لتوفير المساعدات المنقذة للحياة إلى اليمن، بأن أكثر من 14.8 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وقال إن أقل من 45٪ من المرافق الصحية تعمل في حين تضرر أو دمر 274 على الأقل من تلك المرافق جراء الصراع الجاري.

وأشار إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يتقاضوا رواتبهم بانتظام منذ ستة أشهر. و«هناك نقص حاد في الإمدادات الطبية على الرغم من الدعم المكثف من منظمة الصحة العالمية وأعضاء مجموعة الصحة، مما فاقم من أزمة توفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة».

وأضاف، بعيدا عن الإصابات المباشرة للصراع المسلح، يلقى عدد كبير من الشعب اليمني حتفه في صمت وإلى حد كبير لا يلتفت إليه، ولا يتم تسجيل الوفاة.

وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعزيز الدعم لهذا العام من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى أن مجموعة الصحة في اليمن وجهت نداء بتوفير 322 مليون دولار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى 126 مليون دولار منها.