القوات الحكومية تنزع الألغام وتأسر 20 حوثياً كانوا يختبئون في المنازل بمدينة المخا

أفاد مصدر ميداني بمدينة المخا (غرب اليمن)، بأن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية تواصل نزع الألغام من الأحياء والمباني السكنية في الضواحي الشمالية للمدينة، بعد تحريرها من سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية تُمشط حي الحالي والشوارع المؤدية نحو محطة الكهرباء والمدينة السكنية على بعد ستة كيلومترات من وسط مدينة المخا.

كما داهمت خلال الساعات الماضية عديد من المنازل، وأسرت عشرين مسلحاً من جماعة الحوثيين كانوا يختبئون بين المنازل في الجهة الشمالية.