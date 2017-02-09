مارب.. مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 بانفجار لغم خلال عملية نقل الألغام لتفجيرها

قتل ضابط في القوات الحكومية وجندي آخر وأُصيب 5 جنود آخرين، اليوم الخميس، بانفجار لغم أرضي بمدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، حسبما قال شهود عيان.

وأفاد الشهود «المصدر أونلاين»، بأن اللغم انفجر اثناء عملية نقل كمية كبيرة من الألغام التي زرعها الحوثيون في مديريات المحافظة، من أحد مخازن الشرطة إلى ضواحي المدينة، من أجل اتلافها.

وكانت السلطات المحلية قد اتلفت المئات من الألغام والمقذوفات الصاروخية التي زرعها الحوثيون في المدن والبلدات، إبان سيطرتهم على محافظتي مارب والجوف ومديرية نهم شرق صنعاء.