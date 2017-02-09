قتلى وجرحى بمواجهات اندلعت بين معلمين ومسلحين حوثيين في الزاهر بمحافظة الجوف

قال مصدر محلي اليوم الخميس، بأن قتلى وجرحى سقطوا في مواجهات بين معلمين من جهة، ومسلحين من جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من جهة أخرى، في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، بأن المواجهات اندلعت بعد أن اعترض الحوثيون معلمين، كانوا في طريقهم للخروج لاستلام رواتبهم من الحكومة الشرعية.

وهذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها الحوثيون المعلمين من استلام رواتبهم، بحجة أنها تصرف من الشرعية.

وقال المصدر إن المعلمين خرجوا مساء اليوم، واعترضهم الحوثيون في منطقة العقدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم والحوثيون، وسقط قتلى وجرحى، دون الإشارة إلى حصيلة محددة.

وأضاف «الوضع ما يزال متوتر ولم تنتهي الاشتباكات، خصوصاً أن المعلمين ينحدرون إلى قبائل من الجوف، وهذا الأمر جعل العشرات من المقاتلين يأتون لنجدة أبنائهم في مواجهة المليشيا».