إب.. توتر واشتباكات متبادلة بين حوثيين في السياني ومعارك بين قبليين في العدين

أسرى حوثيين على متن عربة (طقم) للمقاومة في مديرية العدين.

قال مصدر محلي اليوم الخميس، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين مسلحين من جماعة الحوثيين بمدينة القاعدة جنوب محافظة إب (وسط اليمن)، وإن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال الاشتباكات.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن اشتباكات دارت بين أبناء مديرية السياني، عقب محاولة حوثيين في أحد النقاط القريبة من جبل العرير مصادرة أسلحة لمسلحين من الجماعة ذاتها، بقيادة الشاب أيمن الشلح.

ويعد جبل العرير أحد اهم المواقع العسكرية التي تتبع ما كان يسمى بقوات الحرس الجمهوري سابقا والتي تم تسليمها لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وفي مديرية العدين غرب محافظة إب تجددت الاشتباكات المسلحة بين مسلحين قبليين وسط أنباء عن سقوط جرحى جراء الاشتباكات.

وبحسب المصادر المحلية فقد تجددت الاشتباكات المسلحة منذ مساء أمس وحتى اليوم الخميس بين مسلحين من أسرة بين الحذيفي من جهة وبين مسلحين من أسرة بيت الحاتمي من جهة أخرى.

واستخدم المسلحون القصف المتبادل بمختلف الأسلحة بين مواقع يتمترس فيها الطرفان في منطقة رماضة ومناطق مجاورة لها.

مصادر خاصة أفادت بأن الاشتباكات المسلحة تغذيها مليشيا الحوثي إذ يقف القيادي الحوثي البارز "عبدالواحد المروعي" داعما لمسلحي بيت الحاتمي ومؤخرا قام بالإفراج عن عدد من السجناء التابعين لبيت الحاتمي وتتهمهم أسرة بيت الحذيفي بعدد من قضايا قتل شهدتها المنطقة منذ سنوات.