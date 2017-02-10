"الإعلام الإقتصادي" يطالب الحكومة بكسر احتكار نقل البضائع في عدن

طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية بكسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن الي بقية محافظات الجمهورية.

وقال المركز في بلاغ وزعه على وسائل الإعلام إن نقابات النقل الثقيل أسعاراً مبالغ فيها تصل إلى ٤٠٠٪ من السعر الحقيقي للنقل.

وأوضح المركز أن رفع أجور النقل يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الواردة عبر ميناء عدن وعزوف كثير من التجار والمستوردين عن الميناء واختيار موانئ بديلة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في صعوبة تنشيط الحركة في ميناء عدن كأحد أهم الموانئ اليمنية كما يحرم الحكومة والخزينة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة.

وعبر المركز عن تقديره للجهود التي بذلت مؤخراً من قبل قيادة السلطة المحلية في عدن وادارة الموانىء لتذليل الصعوبات وتنشيط عمل الميناء.

من جهة أخرى طالب المركز جماعة الحوثي وصالح المسيطرة علي معظم المحافظات الشمالية بإلغاء الإجراءات المتخذة لإعادة فرض رسوم جمركية علي السلع عند دخولها إلى صنعاء، وحسب المركز فإن هذه الإجراءات تتسبب في رفع اسعار تلك السلع ويحمل المواطنين أعباء إضافية غير قادرين علي تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد. يذكر ان جماعة الحوثي وصالح ما تزال تسيطر على ميناء الحديدة وتتحصل إيراداته لصالحها ويعد الميناء الأعلى إيراداً حتى الان بين الموانئ اليمنية.

وأشار المركز إلى العديد من المعوقات التي تحد من انسياب السلع الواردة إلى اليمن في معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة وجماعة الحوثي وصالح منها مطالبة المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية في المنافذ البحرية لليمن نقداً وهذا يتسبب في استمرار فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اليمني وبالتالي استمرار أزمة السيولة للريال اليمني، وفرض الإتاوات غير القانونية وإتاوات في النقاط الأمنية أثناء التنقل بين المدن.

وشدد المركز على ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ اليمنية وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية واعتماد التنافس وفقا لمبادئ تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات للمتعاملين مع تلك الموانئ.

وطالب المركز بدعم الخطوات التي انتهجتها السلطة المحلية في حضرموت لتطوير ميناء المكلا وزيادة طاقته الاستيعابة لاستقبال الحاويات مشيراً الى أن هذه الخطوات الاستراتيجية من شأنها أن ترفد اقتصاد حضرموت بالموارد المالية وتهيئة الأرضية الملائمة لاستقطاب الحركة التجارية والاستثمارية.