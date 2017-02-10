مقتل 3 أشخاص وإصابة امرأة في حوادث متفرقة بمدينة القاعدة جنوب محافظة إب

لوحة على مدخل مدينة القاعدة في إب

قالت مصادر محلية في محافظة إب (وسط اليمن)، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيبت امرأة بحوادث متفرقة في مدينة القاعدة جنوب المحافظة.

وأوضحت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن شخصاً يدعى عبدالرحمن عثمان قتل وأصيبت زوجته برصاص مسلحين في إحدى حارات المدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي حادث آخر، قُتل محمد أمين الحداد برصاص صديقه عن طريق الخطأ بحارة المركزي وسط المدينة.

والليلة الماضية، قُتل البراء صادق العامري برصاص مسلحين مجهولين، حينما كان يعمل في مزرعته، بمنطقة عبلال إحدى ضواحي المدينة القاعدة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، انتشار كثيف للمسلحين، وتزايد نسبة القتل بشكل يومي.

ورصد «المصدر أونلاين»، خلال شهر يناير مقتل 34 شخصاً وإصابة 25 آخرين بإصابات مختلفة، بعضهم قتلوا برصاص الحوثيين وآخرين باشتباكات مسلحة، فيما تزال أغلب حوادث القتل غامضة ولم تكشف ملابساتها.