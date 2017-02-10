طيران التحالف يدمر آليات للحوثيين وجثامين العشرات من المسلحين تعود إلى صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الجمعة،عدة غارات على آليات للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الطيران قصف آليتين(طقمين)للحوثيين,في منطقه ذويب بمديريه حيدان، كانت محملة بالعتاد والمسلحين.

وأكد المصدر بان الآليات دُمرت بشكل كامل.

كما شهود عيان في منطقة مران لـ«المصدر أونلاين» وصول عشرات الجثث للمسلحين الحوثيين، قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهات مختلفة.

وافاد الشهود أنهم شاهدوا سيارات محملة بعشرات الجثث لمسلحين من ابناء مران بمديرية حيدان ,وصلت اليوم الجمعه الى المنطقة لدفنها .