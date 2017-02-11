شباب تعز يحتفون بثورة فبراير والحكومة تعتمدها عيداً وطنياً وإجازة رسمية

أحيا شباب الثورة في مدينة تعز الذكرى السادسة لثورة التغيير السلمية ١١ فبراير مساء الجمعة وأوقدوا الشعلة احتفاءاً بهذه المناسبة.

وشاركت حشود شعبية من سكان مدينة تعز وشخصيات حزبية ورسمية في مهرجان أقيم في شارع جمال وسط المدينة وشهدوا إيقاد الشعلة.

وردد المشاركون هتافات تؤكد على استمرار الثورة حتى تحقيق كل أهدافها، وأطلقت الألعاب النارية في سماء المدينة.

كما نظم المئات من شباب الثورة فعالية مشابهة في مدينة التربة جنوب مدينة تعز احتفاءاً بالذكرى السادسة لثورة ١١ فبراير.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الإحتفائية في مدينة تعز خلال يوم السبت ويعد شباب الثورة لمهرجان خطابي وجماهيري.

كما يعد شباب الثورة لاحتفال شعبي ورسمي في مدينة مارب شرق اليمن تشارك فيه قيادة الجيش والسلطة المحلية في المحافظة.

وبالمناسبة ذاتها أصدرت أحزاب سياسية وتكتلات ثورية شبابية بيانات تؤكد على عزمها المضي في النضال حتى تحقيق كافة أخداف ثورة فبراير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ورسمياً اعتمدت الحكومة يوم الحادي عشر من فبراير عيداً وطنياً وأعلنت يوم غدٍ الأحد إجازة رسمية بهذه المناسبة.

وألقى الرئيس عبدربه منصور هادي كلمة أكد فيها على أهمية ثورة الحادي عشر من فبراير واعتدها امتداداً لنضالات اليمنيين من أجل تحقيق دولة العدالة والمساواة.

وأشارت كلمة الرئيس إلى أن ثورة فبراير أحدثت هزة في الحياة السياسية اليمنية وأخرجت تحالفات المشاريع العائلية والكهنوتية السلالية إلى العلن.