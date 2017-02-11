رئيس اللجنة العسكرية للكونجرس «ماكين» يصف العملية الأمريكية في اليمن بـ«الفاشلة»

قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس اللجنة العسكرية التابعة للكونجرس الأميركي، إنه لا يستطيع وصف العملية التي قام بها الجيش الأميركي ضد تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في اليمن بأنها عملية ناجحة.

وأوضح ماكين في بيان قائلاً، «في الوقت الذي تم تحقيق العديد من الأهداف في هذه العملية الأخيرة باليمن، إلا أنني لن أصف أي عملية تؤدي إلى فقدان حياة أميركي بأنها ناجحة»، وذلك في إشارة إلى مقتل عنصر البحرية الأميركية وليام راينز أوين خلال العملية.

وكان البيت الأبيض قد وجه انتقادات لمن وصف العملية الامريكية بالفاشلة، واعتبر ذلك إهانة لتضحية الجندي الأمريكي الذي سقط في الهجوم.

وكانت قوة من مشاة البحرية الامريكية قد نفذت عملية إنزال جوي في قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وراح في العملية نحو 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال، حسبما قال مصدر لـ«المصدر أونلاين».