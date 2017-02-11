الحوثيون يطالبون الأمم المتحدة بعد تجديد مهمة ولد الشيخ «لفشله في مهمته وعدم حياديته»

طالبت جماعة الحوثيين وحزب صالح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، عدم تجديد مهمة مبعوث الأمم المتحدة للسلام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، «لفشله في مهمته وعدم حياديته».

وقالت رسالة لرئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد نشرتها وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون، موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة، إنه «ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذ موقفا جادا ضد العدوان الأجنبي في اليمن».

وذكرت إن على الأمم المتحدة أن تنهي الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، بدلاً عن رضوخ ممثلها في اليمن إسماعيل ولد الشيخ بشكل مستمر للضغوط السعودية.

وأضافت «إدارة ولد الشيخ للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه».

وهاجمت الرسالة «قدرات ولد الشيخ الذاتية وكفاءته المهنية الضعيفة، والفشل في إدارة النقاشات والمفاوضات، وعدم الاستفادة من الفرص وإرباك العملية التفاوضية على مدار عامين».

وقالت إنه «لم يعمل بمسؤولية على فتح مطار صنعاء أمام المرضى والجرحى ومن يتطلب علاجهم خارج اليمن».