منظمة «اليونسكو» تطالب بإجراء تحقيق مستقل في «مقتل الصحفي محمد العبسي»

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» اليوم السبت، بإجراء تحقيق مستقل في «مقتل المحقّق الصحفي محمد العبسي» في العاصمة اليمنية صنعاء.

ودعت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث، وقالت «إنّني أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل محمد العبسي وذلك من أجل توضيح المزاعم والادعاءات وتقديم المجرمين للعدالة».

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني، بأن العبسي «وبعد الظن أنّه فارق الحياة بسبب سكتة قلبيّة...تبيّن بعد تشريح جثّته أنّ دمه كان يحتوي على تركيز عالي من الغازات السامة».

واليونسكو هي الوكالة الوحيدة بين وكالات الأمم المتحدة المسندة إليها مهمة الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة.

ويذكر أن المديرة العامة للمنظمة تصدر بيانات صحفيّة بشأن مقتل صحافيّين وإعلاميّين بموجب القرار 29 الذي اعتمدته الدول الأعضاء في اليونسكو خلال المؤتمر العام لسنة 1997، والمعنون «إدانة العنف ضد الصحافيّين».

وتوفي العبسي في العاصمة صنعاء بشكل مفاجئ، يوم 20 ديسمبر الماضي، بعد سنوات من العمل الصحفي الاستقصائي، الذي كشف قضايا الفساد في اليمن، وأثارت تفاصيل وفاته شكوكا حول احتمال تعرضه للقتل.

والأحد الماضي، أعلن فريق المتابعة الخاص بقضية وفاة العبسي، إن الأخير تُوفي مسموماً ومختنقاً بغاز أول أكسيد الكربون، وفق ما كشفته عملية تشريح جثته وفحص عينات من جسده.