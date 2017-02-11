القوات الحكومية تسيطر على منطقة شمال المخا وتُدرب أبناء المدينة على حفظ الأمن

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم السبت، على منطقة الخبت شمال مديرية المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد معارك ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي سيطرت على منطقة الخبت، بعد نزع شبكات الألغام في الخط الساحلي المؤدي إلى المنطقة.

وأضاف إن المعارك بين الطرفين ما تزال مستمرة، حتى لحظة نشر الخبر (5:30 عصر اليوم السبت).

ورجح المصدر بأن القوات الحكومية ستتقدم في الساعات القادمة باتجاه مواقع الحوثيين في منطقة يختل، التي تعد معقل الحوثيين بعد انسحابهم من مدينة المخا الأيام الماضية.

في ذات الوقت، وسعت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية انتشارها شمال مدينة المخا، واستحدثت مواقع أمنية قرب المدينة السكنية، والمحطة البخارية، ومعسكر القطاع الساحلي.

كما بدأت القوات الحكومية تدريب عشرات من أبناء المخا في معسكرات جنوب المديرية، بهدف تكليفهم بمهام تثبيت الأمن في المدينة، طبقاً للمصدر.

في سياق منفصل، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مواد إغاثية على سكان الأحياء الشمالية والغربية للمدنيين.