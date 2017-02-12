التدخل الامريكي في اليمن وشيك وغير مباشر (تقرير)

بات التدخل الامريكي في اليمن وشيكاً حسب مسؤولين ومحللين أمريكيين، والنقاش داخل الإدارة الأمريكية ينحصر حول شكل التدخل الذي من المرجح ان يكون غير مباشر.

وانشغلت الصحافة الامريكية خلال اليومين الماضيين بمناقشة شكل التدخل الأمريكي في اليمن وأهدافه مع تأكيدها أنه لم يعد مجرد تكهنات أو احتمالات بل قرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وسيخضغ لتصويت الكونجرس.

وفي مؤشر قوي على التدخل الأمريكي، وصلت المدمرة الأمريكية كول في الثالث من فبراير، قرب مضيق باب المندب قبالة سواحل جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وبانتظار أن تحدد إدارة الرئيس ترامب شكل التدخل الأمريكي، فإن المدمرة كول ستتولى حماية الممرات المائية حسب مسؤولين امريكيين.

وتعرضت المدمرة كول، 12 أكتوبر من عام 2000، لهجوم انتحاري من قبل تنظيم القاعدة في ساحل ميناء عدن (جنوب)؛ ما أسفر عن مقتل 17 من طاقمها وجرح 39 آخرين، غادرت بعدها سواحل اليمن قبل عودتها الأسبوع الماضي.

ويعتقد محللون أن عودة كول ستؤدي عدة مهام منها وقف أية تهديدات محتملة للحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ووقف عمليات تهريب إيران للسلاح للمتمردين الحوثيين الموالين لها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ضد تنظيم القاعدة.

واعتبر المحلل السياسي اليمني محمد سيف حيدر، أن مهمة المدمرة "يو إس إس كول" غير واضحة تماماً لكن قد تكون لحماية الملاحة كهدف واضح.

وقال حيدر ل"المصدر أونلاين" : "قد تكون مهمتها مرتبطة بتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وحماية السفن الأمريكية التي تمخر عباب هذه المياه القريبة من اليمن، لاسيما بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة التي تعرضت لها البارجات والقطع الحربية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية".

وتمتلك المدمرة "كول"، التي دخلت الخدمة عام 1995، تقنية حربية متطورة، فهي مجهزة بنظام إطلاق الصواريخ الباليستية، وتستطيع حمل مروحية "سي هوك"، وصاروخي "توماهوك"، إضافة إلى طوربيد مضاد للغواصات والسفن الحربية.

ونشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و "نيويورك تايمز" يومي الجمعة والسبت، تعليقات لكبار الساسة والمحللين الأمريكيين الذين يرفضون بشدة التدخل الأمريكي في اليمن ويذكرون بفداحة التورط الامريكي في العراق.

وكشف نائب السفير الأمريكي بصنعاء سابقاً نبيل خوري، أن هناك تياراً داخل البيت الأبيض يضغط نحو تدخل أمريكي عسكري في اليمن.

وقال خوري، في تصريحات: "لكن قرار التدخل ليس سهلاً إذ أنه يتطلب إجراءات قانونية بسبب عدم وجود الجماعة الحوثية ضمن قوائم الارهاب الأمريكية، رغم أن تصنيف إيران ضمن القائمة قد يسهل ذلك إذا ما نجح البيت الأبيض في ربطها بالجماعة".

وأوضح أن تنفيذ الحوثيين لعمليات بحرية هجومية ضد السفن في البحر الأحمر سيساعد في إيجاد التبرير الذي تبحث عنه إدارة ترامب.

وجاءت عودة المدمرة الامريكية كول، بعد أيام من استهداف المتمردين الحوثيين فرقاطة سعودية قبالة ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن).

وأعلنت قيادة تحالف العربى فى اليمن فى بيان لها 31 يناير ، عن تعرض فرقاطة سعودية، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، لهجوم إرهابى من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.

وتمنح تهديدات المتمردين الحوثيين مبررات لإدارة ترامب بأهمية التدخل في اليمن لحماية حركة الملاحة الدولية.

وتسبب استهداف الحوثيين لفرقاطة سعودية نهاية إبريل الماضي في تجدد المخاوف من توقف حركة الملاحة في الممر الدولي باب المندب الذي تمر عبره عشرات آلاف الناقلات سنويا، تمثل أساس التبادل التجاري بين آسيا والعالم.

ولا يزال الحوثيون، الذي تعرضوا منذ ما يقرب من عامين لضربات "عاصفة الحزم" من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، يسيطرون على الموانئ اليمنية على طول ساحل البحر الأحمر، ومنها "الحديدة" و"المخا"، التي سيطرت عليها قوات الجيش اليمني والتحالف العربي مؤخراً وتعمل على تأمينها، وعلى جزر "كمران" و"حنيش" على البحر الأحمر غرب اليمن.

والمرجح حسب محللين أن التدخل الأمريكي سيمثل دعماً لعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، لكنه لن يكون تدخلاً مباشراً كما حصل في العراق.

واوضح المحلل السياسي اليمني محمد سيف حيدر ، أن التدخل العسكري الأمريكي (الأوسع نطاقاً) في اليمن، على المدى القريب، سيكون مغامرة غير محسوبة.

وقال حيدر: "بالنسبة لشكل النقاش حول التدخل الأمريكي في اليمن، فأظنه اتخذ طوراً مبالغاً فيه؛ فالمؤشرات حوله ضعيفة وأقرب للتخرصات (أو الأمنيات عند البعض ربما)؛ وحتى لو كان هناك نوايا للتدخل فإنه لن يكون، في تقديري، واسع النطاق أو مباشراً، بل سيتسع هامشه قليلاً ليشمل دعماً لوجيستياً أكبر للجهد العسكري السعودي الراهن، وليس أكثر من ذلك".