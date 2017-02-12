تصاعد التوتر الأمني في مطار عدن إثر رفض قائد عسكري قرار بتسليم المطار للحرس الرئاسي

يتصاعد التوتر في محيط مطار العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إثر رفض قائد حراسة المطار قراراً رئاسياً بتسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية.

وحسب مصادر في مدينة عدن فإن التوتر في المطار منذ يومين إثر محاولة قوات من الحماية الرئاسية فرض القرار بالقوة واستلام المطار من القوة الموجودة فيه، وفرضت حصاراً على المطار.

وأشار سكان ومصادر محلية إلى سماع إطلاق نار بشكل محدود في جولة كالتكس على الخط المؤدي إلى المطار ورجحوا أن تكون ناتجة عن اشتباك بين قوات الحماية الرئاسية وعناصر موالين لقائد حراسة المطار المقدم صالح العميري (أبو قحطان) الذي يرفض تنفيذ القرار الرئآسي بتسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية.

وتتواجد قوات تابعة للتحالف العربي في مدينة عدن منذ تحريرها من سيطرة مليشيات الحوثي وقوات صالح في ٢٠١٥.

وقال سكان للمصدر أونلاين إنهم سمعوا بعد منتصف ليل السبت تحليقاً مكثفاً للطيران، الذي يعتقد أنه تابع لقوات التحالف العربي.

ولحظة كتابة الخبر في وقت مبكر من فجر الأحد قالت مصادر للمصدر أونلاين إن مدير شرطة عدن العميد شلال شايع و(أبو اليمامة) القيادي في قوات الحزام الأمني وصل إلى مطار عدن الدولي في محاولة للتوسط وتهدئة الأوضاع.

ويتخذ الرئيس هادي ورئيس وأعضاء الحكومة من مدينة عدن مقراً مؤقتاً لهم وعادوا إليها للإستقرار بصورة شبه نهائية بعد بقائهم في العاصمة السعودية الرياض منذ سيطرة الإنقلابيين على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن.

وتحاول السلطة الشرعية فرض الأمن والإستقرار في عدن وتجاوز حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها المدينة منذ تحريرها من الإنقلابيين.