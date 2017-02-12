وكيل وزارة الثقافة يتهم الحوثيين بتحويل المراكز الثقافية إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة

قال وكيل وزارة الثقافة عبدالله باكدادة اليوم الأحد، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حولوا المراكز الثقافية والأدبية في البلاد إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة.

وأضاف المسؤول اليمني في حوار مع جريدة «الوطن» السعودية، إن «المخلوع صالح وعلى مدى فترة حكمه التي امتدت لـ3 عقود، دفن كل أشكال الثقافة والفنون في بلد تاريخي وأثري عريق».

وتابع بأن عمليات التهريب للآثار، دمرت الموروث الحضاري لليمن.

وقال «وجدنا أكثر من مليوني وثيقة ومخطوطة يمنية مبعثرة بين مراكز البحوث في أميركا وألمانيا وتركيا وغيرها، وهناك مطالبات للحصول على صور منها».

لكنه أشار إلى أن تلك المخطوطات لم تجد اهتمام من الحكومة اليمنية.

وأردف باكدادة «مراكز الأرشيف كانت مهملة، ولم تعط أي أهمية، وهذا الأرشيف يمثل مركزا حافظا لتاريخ وثقافات الأمم».