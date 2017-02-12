9 قتلى وجرحى بغارة للتحالف استهدفت عربة تابعة لقوات الحماية الرئاسية في مطار عدن

قال شهود عيان إن مقاتلة «أباتشي» تابعة لقوات التحالف العربي شنت اليوم الأحد، غارة على عربة (طقم) تابعة لقوات الحماية الرئاسية، في مطار عدن (جنوبي اليمن) قبل ساعات.

وأضافوا لـ«المصدر أونلاين»، إن 9 جنود سقطوا قتلى وجرحى في الغارة الجوية.

ويأتي الحادث بعد ساعات من تصاعد التوتر في محيط المطار، إثر رفض قائد حراسة المطار قراراً رئاسياً بتسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية.

وحسب مصادر في مدينة عدن فإن التوتر في المطار منذ يومين إثر محاولة قوات من الحماية الرئاسية فرض القرار بالقوة واستلام المطار من القوة الموجودة فيه، وفرضت حصاراً على المطار.

وليل أمس السبت، سُمع إطلاق نار بشكل محدود في جولة كالتكس على الخط المؤدي إلى المطار، ناتج عن اشتباك بين قوات الحماية الرئاسية وعناصر موالين لقائد حراسة المطار المقدم صالح العميري الذي يرفض تنفيذ القرار الرئاسي بتسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية.