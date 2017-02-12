القوات الحكومية توسع نطاق عملياتها العسكرية شمال المخا ومقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين

وسعت القوات الحكومية اليوم الأحد، عملياتها العسكرية في ضواحي مدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن)، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على مواقع المسلحين الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين"، إن القوات الحكومية انتهت من عمليات نزع الألغام حول محطة الكهرباء البخارية والمدينة السكنية، وتستعد لشن هجوما على تلك المناطق.

وطبقا للمصدر، فان قناصة المسلحين الحوثيين يتمركزون في مبان داخل المدينة السكنية، ولديهم سجون ومخازن أسلحة، كما يتمركز بعض القناصين في محطة الكهرباء.

في ذات الوقت، كثفت فرق نزع الألغام اليوم عملها في حي الحالي شمال شرق المخا - يعد آخر أحياء المدينة الذي ما يزال تحت سيطرة الحوثيين - تمهيداً لتقدم القوات الحكومية.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف 15 غارة على مواقع الحوثيين وقوات صالح شمال مديرية المخا.

وبحسب المصدر، فإن 7 غارات استهدفت معسكر الزهاري، و 5 غارات على منطقة يختل، و 3 على تعزيزات في الخط الساحلي باتجاه الخوخة.