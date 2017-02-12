شهود: إطلاق نار بين مسلحين يتبعون نجل قيادي حوثي وجنود الأمن في جامعة إب

قال شهود عيان اليوم الأحد، إن طالبتين في جامعة إب (وسط اليمن)، أصيبتا بالاغماء؛ جراء إطلاق نار وحوادث دهس، نشب بين حراسة الجامعة ومسلحين حوثيين.

وروى المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على طلاب وطالبات جامعة وحراسة البوابة الشمالية للجامعة؛ بعد ان منعتهم الحراسة الدخول للحرم الجامعي.

واضاف "اعترضت حراسة البوابة دخول مسلحين تابعين لنجل القيادي الحوثي البارز حميد عنتر شقيق مدير الأمن السياسي بإب عادل عنتر، وطلبوا منهم تسليم اسلحتهم من أجل السماح لهم بالدخول".

وكان نجل عنتر يزور فعالية تابعة لجماعة الحوثيين أقيمت داخل الجامعة.

لكن المسلحين أصروا على الدخول بأسلحتهم؛ وبدأوا باطلاق النار الكثيف وسادت حالة من الفوضى.