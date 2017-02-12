الرئيس يوجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن في عدن

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة.

كما شدد هادي خلال ترأسه اجتماعاً استثنائيا للقيادات العسكرية والأمنية بالمدينة، على ضرورة استكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم بصورة عاجلة، حسبما أوردت وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وحمّل القيادات العسكرية والأمنية مسؤوليتهم في حفظ الأمن.

وقال «الانتصارات التي تحققت لوطننا وشعبنا تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن الى المستقبل الذي ينشده الجميع في إطار وطن اتحادي عادل ومستقر».

وطمأن اجتماع الرئيس «الجميع بأن رحلات الطيران من وإلى مطار عدن الدولي، مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ولا صحة لما يتناول خلافاً لذلك».