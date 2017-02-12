عشرات الجثث لحوثيين تصل إلى مدينة ذمار بينها جثث لقادة ميدانيين

أفاد مصدر محلي في مدينة ذمار (وسط اليمن) اليوم الأحد، بان عشرات الجثث لمسلحين حوثيين بينهم جثث لقادة ميدانيين وصلت إلى المدينة، قدِم بها الحوثيون من معارك مدينة المخا وتعز (جنوب غرب).

وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، بأن وصول الجثث يأتي بالتزامن مع تدشين ذكرى الشهيد.

وأفاد بان مواكب الجثث طافت بعدد من شوارع المدينة، وإن عدداً منها اتجه إلى قرى ومديريات المحافظة، التي تعد أكبر محافظة يحشد منها الحوثيون مقاتليهم، خصوصاً إلى المعارك في تعز والمخا.

وفي السياق، أحيّت جماعة الحوثيين أمس السبت، أسبوع الشهيد لعناصرها الذين قتلوا في مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية.

وبحسب مصادر طبية في مستشفى المحافظة، فإن ثلاجة المستشفى استقبلت منذ بداية المعارك أكثر من 3500 جثة لعناصر حوثيين.