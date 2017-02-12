تمرد المطار يضع الرئيس امام اختبار ترتيب الوضع الامني في عدن

أكد مسؤول حكومي لـ" المصدر اونلاين" ان الرئيس عبد ربه منصور هادي سيمضي في مهمة إعادة ترتيب الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ( جنوب البلاد) رغم تطورات الأحداث في مطار عدن على خلفية رفض قائد كتيبة حماية المطار المدعوم إماراتياً لقرار تسليم المطار لقوات الحماية الرئاسية .

واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ، " ان الرئيس اصطدم بتدخلات ضباط إماراتيين ضمن قيادة قوات التحالف العربي في عدن والذين يتولون الاشراف على لواء زايد المشكل من السلفيين والذي يتولى حماية مطار عدن منذ منتصف العام الماضي .

واشار الى ان مقاتلات اماراتية قصفت مواقع لقوات الحماية الرئاسية في محيط مطار عدن ونقلت المتمرد صالح العميري المكنى " ابو قحطان" على متن مروحية الى معسكر للتحالف في منطقة البريقة بمدينة عدن .

وشهد مطار عدن الدولي فجر اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة على خلفية رفض القوات المكلفة بحماية المطار أوامر رئاسية تسليم المهام الأمنية إلى قوات تابعة للحماية الرئاسية.

ونفذت مساء أمس قوات من الحماية الرئاسية انتشارا أمنيا في محيط المطار عقب رفض قوات المقدم صالح العميري ( أبو قحطان) تسليم المهام الأمنية للمطار إلى ناصر عبد ربه منصور هادي نجل الرئيس اليمني.

وهدد العميري بإغلاق المطار ووقف الرحلات ويزعم انه لم يستلم مستحقاته ورواتب أفراده منذ يوليو الماضي ، لكن الحكومة تنفي وتؤكد انها صرفت جميع مستحقات ورواتب افراد كتيبته .

وكان العميري أمام مسجد وقيادي سلفي قبل اندلاع الحرب في مدينة عدن ، مارس 2015 ، بين قوات المتمردين الحوثيين القادمين من الشمال وقوات من المقاومة الشعبية في المدينة ، بحسب مصادر خاصة

ومنح العميري رتبة مقدم وعين على راس كتيبة ضمن لواء زايد السلفي والذي شكلته الامارات وتتولى وحدات تابعة له مهمة حماية مطار عدن الدولي .

وتحظى فصائل من التيار السلفي بدعم كبير من دولة الامارات وهي ثاني أكبر دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية ، وشكلت القيادة الاماراتية لواءين عسكريين من السلفيين هما لواء زايد ولواء خليفة.

وفي تطور يعبر عن انزعاج الرئيس هادي من رعاية الامارات للتمرد ضد قراراته ، دعت المقاومة الشعبية الجنوبية الموالية للسلطة الشرعية الى وقف التدخلات الاماراتية.

ودعا ائتلاف المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية ، اليوم الاحد ، ولي عهد " أبو ظبي " محمد بن زايد آل نهيان " التدخل لوقف ما اسماه عمليات تدخل ضباط إماراتيون في شؤون مدينة عدن

وأكدت المقاومة ، في بيان، وقوفها المطلق مع قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وعلى أن أي تمرد سيتم التصدي له من قبل أبطال المقاومة وأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد .

وطالب ائتلاف المقاومة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بمحاسبة الضباط الإماراتيين الذي قال إنهم يخدمون جهات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض سلطة الشرعية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

وحذر من هذه الأعمال التي تنتج صدى مع من يعمل خارج مؤسسات الدولة، والتي لا تخدم سوى أعداء الوطن ، مؤكدا إنه اذا لم تحسم هذه الأمور خلال الساعات القادمة أنه سيدعو أنصاره وحلفائه وقواعده الشعبية للخروج وسيتعامل مع كل المخالفين بحزم.

وطالب الائتلاف الرئيس هادي بمحاسبة ومحاكمة العسكريين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار والعمل خارج مؤسسات الدولة ، كما طالبه بإعادة الملاحة الدولية لمطار عدن تحت إشراف من قام بتخويلهم لتأمينه من أجل عودة نشاطه.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي ، اليوم الاحد ، بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الامن بصورة عامة، وإستكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الامني وصرف مرتباتهم وبصورة عاجلة.

واكد هادي خلال ترؤسه اجتماعا إستثنائيا للقيادات العسكرية والامنية بحضور رئيس الوزراء احمد بن دغر ، أن رحلات الطيران من والى مطار عدن الدولي مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ، بحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.