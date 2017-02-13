الصحة العالمية تقول إن نازحي المخا يعيشون في مبانٍ خالية أو في العراء بمديريات الحديدة

قالت منظمة الصحة العالمية إن النازحين الجدد الذين فرّوا من مناطق القتال في مدينة المخا، إلى مديريات محافظة الحديدة (غرب اليمن) يعيشون في مساكن مزدحمة فيما يعيش آخرون في مبانٍ خالية أو في العراء.

وأفاد بيان للمنظمة إن «تدفق النازحين الجدد على تلك المناطق، قد يسهم في تفاقم المشاكل الصحية، خصوصا في ظل محدودية وجود المياه الآمنة وخدمات دورات الصرف الصحي».

وأضاف البيان إن المخاوف تزايدت من انتشار الأمراض المعدية كالملاريا وحمى الضنك وسط النازحين، خصوصا مع انتشار البعوض في المناطق التي يقطنها النازحون.

وأشار إلى أن «العديد من النازحين يشكلون عبئا إضافيا على المرافق الصحية المتدهورة أساساَ».

وبحسب البيان فإنه «نتيجة لمحدودية الخدمات الصحية، بات النازحون عُرضة لأمراض التهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجلد والعين والالتهابات الرئوية، فيما سُجلت حالات مؤكدة ومشتبهة للكوليرا في الحديدة، خلال الأشهر الماضية».

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن آلاف النازحين، لايزالون عالقين وسط الاشتباكات في المخا، ومن المتوقع أن يستمر تدفقهم من المدينة خلال الأيام القادمة بحثاً عن مناطق آمنة.