اشتباكات محدودة بين مسلحين ومرافقي مسؤول محلي في مدينة عدن.. ولا ضحايا

أفاد شهود عيان بأن اشتباكات محدودة اندلعت بين مسلحين وآخرين مرافقين لمسؤول محلي بالقرب من تجمع جماهيري، اليوم الاثنين، في منطقة الصهاريج بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب البلاد).

وقال الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين من منطقة الطويلة رفضوا دخول مدير عام مديرية كريتر خالد سيدو، إلى مهرجان عدن التراثي، بسبب خلافٍ بينهم وبين الأخير منذ نحو عام.

وأضافوا إن سيدو قفل راجعاً إلى منزله، إلا أن المسلحين واصلوا التحرش بمرافقيه الأمنيين.

وقالوا بأن اشتباكات محدودة اندلعت بين الطرفين، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين، أو من الأهالي الذين شاركوا بزخم كبير في المهرجان.