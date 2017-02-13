رئيس حزب الإصلاح بمدينة تعز ينجو من محاولة اغتيال وإصابة مرافقه بجروح بليغة

نجا رئيس حزب الإصلاح بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال، نفذها مسلحون مجهولون وسط المدينة، حسبما قال بيان للحزب.

وذكر البيان إن المسلحين هاجموا سيارة رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح بتعز عبدالحافظ الفقيه، في وقت لم يكن متواجداً فيها، بينما أصيب سائقه عبد الله الغليسي بحالة حرجة.

وأدان البيان العملية التي تهدف إلى «نشر الفوضى وإعاقة عملية التحرير وعرقلة عودة الدولة».

وأضاف «نؤكد بأن هذه الجرائم لن تثني الإصلاح عن السير في طريق التحرير الوطني الذي اختطه مع كل شرفاء الوطن وإتمام تحرير تعز وترسيخ الأمن».

ودعا «السلطة المحلية، وقيادة الجيش والأمن في المحافظة الى سرعة كشف المجرمين الذين يعيثون في المدينة فسادا، وردعهم وتطهير المدينة من القتلة المجرمين، والعصابات المنفلتة، وإنهاء ظاهرة السلاح والمسلحين بما يحقق الأمن للمدينة ومحاصرة القتلة».