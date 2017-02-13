حوثيون يعتدون على وقفة احتجاجية نظمها متقاعدون عسكريون للمطالبة برواتبهم في صنعاء

مسلحون حوثيون على أحد مداخل القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء

اعتدى مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح اليوم الاثنين، على وقفة احتجاجية نظمها متقاعدون عسكريون للمطالبة بصرف رواتبهم، أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء.

وقال مراسل قناة "الميادين" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاعتداء على العسكريين المتقاعدين كان بايعاز من القيادي في الجماعة المسلحة، صادق أبو شوارب.

وأوضح "حضر أبو شوارب؛ وقفة احتجاجية لأبناء تعز، وهناك أمام مكتب الأمم المتحدة؛ تفاجأ بوجود وقفة أخرى، للمتقاعدين، للمطالبة بتسليم رواتبهم؛ فأصدر اوامره لمرافقيه بالاعتداء على المشاركين في وقفة المتقاعدين".

وأضاف "بعد ذلك أمرهم بمنع طاقم الميادين من تصوير الوقفة، وما رافقها من تهجم على المشاركين ولافتاتهم".

وأبو شوارب كان عضوا فيما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التي شكلها الحوثيين عقب الانقلاب، لكنه ما يزال يتحرك كمسؤول في اللجنة؛ رغم إن الجماعة قد أحلتها في وقت سابق.

*الصورة من الارشيف