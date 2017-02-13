مقتل طفل بقصف استهدف حياً سكنياً في تعز ومقاتلات التحالف تدمر مخرن سلاح للمليشيات

قالت مصادر محلية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم الاثنين، إن طفلاً قُتِل بقصف شنه المسلحون الحوثيون والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح على حي سكني غرب المدينة.

وأوضحت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، أن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيات الحوثي وقوات صالح المتمركزة في شارع الخمسين شمال المدينة، سقطت بحي مدينة النور السكنية غربي تعز، وأدت لمقتل الطفل حلمي عبده الصغير 14 عام.

من جهة أخرى قال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت غارتين مساء اليوم ، على مخزن سلاح تابع لمليشيات الحوثي وصالح في موقع البراده بمنطقة البرح غرب مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر أن المخزن دمر بالكامل، مرجحاً سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.