دفاعات التحالف تعترض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة المخا

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، صاروخ بالستي أطلقه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح، على مواقع القوات الحكومية بمدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، أن الحوثيين أطلقوا صاروخ من معسكر أبو موسى الأشعري بمنطقة الخوخة جنوبي الحديدة، قبل أن يتم اعتراضه في سماء مدينة المخا.



من جهة قال مصدر ميداني ان معارك عنيفة تدور في الاثناء بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح على مشارف منطقة يختل شمال مديرية المخا .

واضاف المصدر ان القوات الحكومية تتقدم بإسناد من مقاتلات الاباتشي التابعة للتحالف العربي , نحو منطقة يختل آخر المناطق التي يتواجد بها مسلحو جماعة الحوثي وصالح في المديرية .كما استهدف طيران التحالف

بـ 6 غارات آليات وتجمعات للحوثيين وقوات صالح في المنطقة ذاتها .